Kornwestheim Klimaneutral bis 2035 oder 2040?

Unterstützung durch externe Berater

In der Fortschreibung will die Stadt nun auflisten, was getan werden muss, um die Klimaneutralität in 15 bis 20 Jahren zu erreichen. Cordula Wohnhas will dafür die Unterstützung von externen Beratern einholen. 50 000 Euro haben ihr die Stadträte bewilligt. Wenn’s mehr werde, werde man den Betrag auch aufstocken, versicherten Hans Bartholomä (CDU) und Hans-Michael Gritz (SPD). Die Bürgerschaft solle auf jeden Fall beteiligt werden, betonte Wohnhas. Das sei ganz wichtig, stimmte Edda Bühler (Grüne) dem zu, denn „die Message muss in die Fläche“. In der Tat: Die Stadt selbst, so rechnete Wohnhas vor, könne durch die Sanierung von Schulen und Kindergärten, durch zusätzliche Fotovoltaikanlagen auf städtischen Dächern oder die Umrüstung des Fuhrparks auf E-Mobilität nur zu zwei Prozent die Zahlen beeinflussen.