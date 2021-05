Kornwestheim Klimaprogramm: großes Interesse

Es geht bei den Anfragen vor allem um Fotovoltaikanlagen

Die meisten der 50 Antragsteller wollen sich eine Fotovoltaikanlage aufs Dach stellen oder ihre vorhandene Anlage durch einen Batteriespeicher ergänzen. Bis zu 1500 Euro schießt die Stadt zu. Fünf Kornwestheimer wünschen sich einen Zuschuss für einen Fernwärmeanschluss, vier wollen sich ein E-Lastenrad anschaffen. Den Kauf unterstützt die Stadt mit bis zu 500 Euro. Nicht ganz so groß war das Interesse an Stecker-Solargeräten. Es handelt sich dabei um kleine Solaranlagen, die beispielsweise am Balkon angebracht werden. Dreimal wurde für diese Technik um finanzielle Unterstützung gebeten.