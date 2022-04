Genau 1602 Klimmzüge schaffen die Sportler am Ende – neben Di Biccare und Hönes ist noch rund ein halbes Dutzend weiterer „Klimmzügler“ mit dabei. Das Sportevent ist Teil des SVK-Spendentriathlons, der am Montag begann. Für jeden Klimmzug spendet der SVK zehn Cent an die Hilfsorganisation „Stelp – supporter on site“, die geflüchtete Menschen – natürlich derzeit auch aus der Ukraine – unterstützt. Gut 160 Euro sind also bereits zusammengekommen, berichten die Trainer Max Kleb und Willy Kraus. Die Idee, so berichten sie, wurde im Team des Funsportzentrums entwickelt.