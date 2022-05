Kornwestheim Klimmzüge für die Ukraine

Getreu dem Motto „Ihr gebt Gas, wir spenden!“ sollten die Mitglieder an den drei Wettkampftagen zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind und sich dabei gemeinsam verschiedenen Herausforderungen stellen, so heißt es im Rückblick des Vereins. Das Geld fließt nun an die Hilfsorganisation Stelp, die für Menschen in der Ukraine sammelt. „Unser Fitnesstriathlon war ein voller Erfolg“, bilanziert der SV Kornwestheim.