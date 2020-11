In Kornwestheim liegt die Zahl der bestätigten Fälle bei nunmehr 461 (plus eins). Laut dem Landratsamt sind derzeit 107 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert und somit neun weniger als am Vortag. Im Landkreis Ludwigsburg sank die Zahl der Infizierten um 119 auf aktuell 1434. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Corona beträgt im Landkreis Ludwigsburg 96 (plus eins).