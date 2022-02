Kornwestheim Kneipengast macht Ärger

Kornwestheim - Mit einem renitenten 32-Jährigen hatten es Beamte des Polizeireviers Kornwestheim am Mittwochmorgen gegen 2.15 Uhr zu tun. In einer Gaststätte am Bahnhof Kornwestheim wollte ein Gast die Lokalität nicht verlassen, weshalb der Wirt die Polizei rief. Als die erste Streifenwagenbesatzung eintraf, ging der 32-Jährige sofort in bedrohlicher und aggressiver Haltung auf die Beamten zu. Da er auf Ansprache nicht reagierte, wurde er von den Beamten schließlich zu Boden gebracht. Hierauf beleidigte er sofort die Polizisten und widersetzte sich, weshalb die Beamten eine weitere Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung anforderten.