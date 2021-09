Kornwestheim Köstliches von „Kumpir“ bis „Kürtöskalács“

Kornwestheim - Vor den vielfältigen Genüssen hieß es, wie so oft in diesen Tagen, erst einmal Schlange stehen. An den wachsamen Damen und Herren am Einlass kam niemand vorbei, ohne sich per App oder Papier angemeldet zu haben. Viele begaben sich dann erst einmal auf eine Erkundungstour über den Holzgrundplatz, um sich schließlich an dem Food-Truck mit den verlockendsten Speisen das Essen abzuholen. Die Biertischgarnituren in der Mitte des Platzes waren gut besetzt, besonders da, wo es Schatten vor der intensiven Mittagssonne gab.