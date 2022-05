Gute Integration, gute Nachwuchsarbeit

Zwei Themen hob Keck in ihrer kurzen Ansprache ganz besonders hervor: die gute Integration der Feuerwehrleute, die nach Kornwestheim ziehen, und die gute Nachwuchsarbeit. Sechs Nachwuchskräfte konnten in den vergangenen Monaten von der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr wechseln, die aktuell über 100 Kräfte zählt. In der Nachwuchstruppe erlernen derzeit elf Jungen und drei Mädchen das Rüstzeug für die Rettungskräfte.