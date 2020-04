Kornwestheim Kommen bald weitere Tempolimits?

In Zusammenhang mit dem Lärmaktionsplan haben die Gremien darüber diskutiert, auch in Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen die Geschwindigkeit zu reduzieren. Allerdings waren Beschränkungen lange Zeit aus rechtlicher Sicht nur für besondere Gefahrenstellen vorgesehen, vor allem Unfallschwerpunkte. „Und davon haben wir in Kornwestheim glücklicherweise nur wenige“, sagt Zangl. An Schulen und Kindergärten erlaubt die Gesetzgebung neuerdings ebenfalls, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Zwar liegen die meisten solcher Einrichtungen ohnehin in Wohngebieten, also in Tempo-30-Zonen. In der Remsstraße konnte auf Basis dieser Regelung in der jüngeren Vergangenheit aber ein Tempo-30-Limit eingerichtet werden, das während der Öffnungszeiten des Kinderhauses Neckarstraße gilt. Ähnliches trifft auf die John-F.-Kennedy-Allee in Pattonville zu, wo nahe der Schulen nun Tempo 40 eingehalten werden muss. Außerdem hat die Stadt vor einiger Zeit damit begonnen, „aktiv zu prüfen, wo verkehrsberuhigte Bereiche eingerichtet werden können“, erläutert Florian Zangl. So wurde beispielsweise im vergangenen November beschlossen, dass die Hölderlinstraße zur Spielstraße wird.