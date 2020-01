Kornwestheim Kommunalpolitik lehnt Tunnellösung ab

Zwar hatten die Freien Wähler in der Vergangenheit mit einer Untertunnelung geliebäugelt. Die jetzt vorgelegte Variante kann den Fraktionsvorsitzenden Markus Kämmle allerdings nicht überzeugen, denn sie sieht erneut einen Anschluss an den Hornbergdurchlass vor. „Wir wollten eine Anbindung an die B 27a, damit kein weiterer Knotenpunkt entsteht“, sagt er. Zudem ginge auch durch die nun vorgestellte Variante zu viel Fläche auf Kornwestheimer Gemarkung verloren. Über die Notwendigkeit des Nordostrings könne man zudem geteilter Meinung sein. „Mehr Straßen bringen mehr Verkehr.“ Der CDU-Fraktionsvorsitzende Hans Bartholomä betont, der Kornwestheimer Gemeinderat habe sich in Sachen Nordost-ring selbst ein Bein gestellt. Seinerzeit habe man – gegen den Willen der CDU – die Wohnbauerweiterungsfläche Ost IV aus dem Flächennutzungsplan genommen. Nun fehle das „planerische Schwert“, um mit einer Wohnbauplanung Straßenbau zu verhindern. Auch Bartholomä betont darüber hinaus, die Kornwestheimer Betroffenheit ändere sich mit einem Tunnel „nur marginal“. Die Anschlussstelle sei immer noch die gleiche Wahnsinnstrompte. „Da ändert sich nichts.“ Der FDP-Stadtrat und Fraktionschef Andreas Schantz betont, der Nordost-ring sei im Kornwestheimer Ortsverein seiner Partei generell umstritten. Nicht jeder habe da die gleiche Meinung. Es gebe nun einmal große Firmen, die im Wirtschaftsraum Stuttgart ihre Waren transportieren müssten. Da verwundere es nicht, dass ein solcher Vorstoß nun aus der Wirtschaft komme. Mit dem Bau eines Tunnels käme man manchen Sorgen in Sachen Umweltschutz und Lärmschutz etwas entgegen, so Schantz. Für den Nachbarn Remseck wäre es teils eine Entlastung. Aber: Für Kornwestheim wäre dieser Nordostring nach wie vor schwierig, sagt Schantz ebenfalls. Und: „Wer soll das überhaupt bezahlen?“