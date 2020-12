Kornwestheim - In der Nacht zum Sonntag brach ein Feuer auf einem Gartengrundstück in der Kornwestheimer Holzgrundstraße aus. Ein Zeuge informierte die Polizei, gegen 1.35 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten aus und löschte den brennenden Komposthaufen, die Flammen hatten da bereits die Holzverschalung sowie Buschwerk in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Bislang konnte die Brandursache nicht ermittelt werden.