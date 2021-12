Denn auch das ist neu: das digitalisierte Rückgaberegal. Bringt jemand ein Buch oder eine CD zurück, steht neben der Selbstverbuchung dieses maßgefertigte Möbelstück bereit. Stellt man ein Buch hinein, wird es automatisch erkannt und dem Benutzerkonto zugeordnet. Das testen vor Ort gleich die kleine Pauline und ihre Mutter – klappt einwandfrei. Die Medien bleiben außerdem eine Zeit lang in dem Regal stehen und wandern nicht in den Rücksortierraum, wo sie nicht ausgeliehen werden können. „So können die Nutzer schon hier sehen, was sie vielleicht interessiert“, sagt Mareike Gerhardt. Und Ursula Keck ergänzt: „Manche Medien bekommen so einen höheren Durchlauf.“ Man könnte es also fast schon aus eine Art „unausgesprochene Empfehlung“ der Nutzer untereinander verstehen, so Gerhardt. In Ludwigsburg gibt es diesen Service schon ein paar Jahre.