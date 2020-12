Kornwestheim Kontrollen nur sporadisch

Die Stadt weist aber darauf hin, dass Kontrollen auf dem Langen Feld nur sporadisch möglich seien. „Aktuell liegen die Schwerpunkte der Kontrolltätigkeiten bei Wochenenddiensten auf der Durchsetzung der Corona-Regelungen, dem ruhenden Verkehr in der Innenstadt und in den Parkzonen sowie auf dem fließenden Verkehr“, heißt es in der Antwort an Schmid. In den Spät- und Abenddiensten würden die Parks, Tiefgaragen und Spielplätze angefahren, informiert die Stadt.