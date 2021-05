Kornwestheim Konzepte für die Stadt der Zukunft

Zuletzt warfen die Grünen ihre „Grünen Anstöße“ ins Rennen, um die Stadt fit für die Zukunft zu machen und neu zu denken. Die Sozialdemokraten warben in der Vergangenheit für einen Bürgerbeteiligungsprozess und schlugen wiederholt vor – was bei Gewerbetreibenden auch auf Widerstand stieß – zumindest testweise eine Fußgängerzone einzurichten. Von Seiten der CDU gab es ebenfalls bereits handfeste Debattenbeiträge. Unter dem Motto (und dem Hashtag) „Zukunftswerkstadt“ befragte sie Bürger zu Ideen für das Kornwestheim der Zukunft. „Meinungen und Wünsche wollen wir ideologiefrei in unsere Vision eines pulsierenden Herzens Kornwestheims mit einfließen lassen“, heißt es von den Christdemokraten da etwa, wenn sie auch eine geplante Podiumsdiskussion zum Thema coronabedingt ausfallen lassen mussten.

„Roter Faden für Kornwestheim“

Die Ansätze gehen dabei teils auseinander. Vor allem die Frage, ob und wie weiträumig die Innenstadt autofrei werden könnte, könnte in Zukunft noch manche Debatte nach sich ziehen. Stefan Leuninger schlägt ein Vorgehen vor, das er im ersten Schritt als „Roter Faden für Kornwestheim“ bezeichnet, der „gerne noch dicker“ werden könne. Er setzt darauf, die Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer Stadt zu stärken, über Aufenthaltsqualität, Wohlfühlräume und so fort. Als eine erste konkrete Idee stellte Leuninger in den Raum, Liegestühle auf dem Holzgrundplatz zu platzieren, um ihn zu beleben. „Kornwestheim bequem“, nennt er das. „Es wäre eine Sofortmaßnahme.“

Während der Hybridsitzung des Gemeinderates votierten die Stadträte dafür, zunächst eine Bürgerbeteiligung zu organisieren, die vielleicht schon in den nächsten Monaten starten könnte. Auch hier sind noch Fragen offen: Wie erreicht man ausreichend viele Kornwestheimer? Auch Menschen mit Migrationshintergrund und Jugendliche sollen in möglichst großer Zahl abgeholt werden. Leuninger warb für eine Onlineumfrage, einige Stadträte ergänzten, auch eine Papierform sei zumindest als Alternative notwendig. „Die Menschen sollen auch etwas in der Hand halten können, wenn sie wollen“, so etwa Hans-Joachim Schmid von der CDU.

Für die Jugenddelegation Judeko sprach während der Sitzung spontan Sprecher Mattis Schulte. Eine Umfrage, „die gleich mal eine Stunde dauert“, könne Teilnehmer abschrecken mahnte er und schlug zudem vor, direkt an den Schulen vorzusprechen, um möglichst viele junge Kornwestheimer zu erreichen. Leuninger ergänzte, auch Präsenzveranstaltungen oder Rundgänge seien möglich. „Wichtig ist, viele Gruppen, Ältere, Jüngere, Vereine abzuholen und mitzunehmen.“ Oberbürgermeisterin Ursula Keck zeigte sich zufrieden über die Anstoßdebatte. „Sie machen uns Mut, schärfen unseren Blick“, sagte sie zu Leuninger. Siehe Kommentar