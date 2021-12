Das Musikvideo soll eine Möglichkeit sein, das traditionelle Weihnachtskonzert der Musikschule ein Stück weit zu ersetzen. Die „Kids Brass“ hatten gemeinsam mit den Bläserklassen der Philipp-Matthäus-Hahn-Grundschule und weiteren Instrumentalisten der Musikschule schon fleißig für das Konzert geprobt, bevor es zum zweiten Mal in Folge coronabedingt abgesagt worden ist. Um die Stücke, die über Wochen eingeübt worden sind, zu konservieren und trotzdem hörbar zu machen, hat man sich also für ein Musikvideo entschieden. „Auf diese Weise können alle Musikinteressierten an den weihnachtlichen Klängen teilhaben und die Weihnachtsstimmung zu sich nach Hause holen“, sagt die Leiterin der Musikschule, Sabine Segmiller.