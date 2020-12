Kornwestheim - Aufgrund des neuen Umsatzsteuergesetzes steigen in der Stadtbücherei ab Januar 2021 die Preise. A4-Kopien in schwarz-weiß (bisher zehn Cent) und farbig (bisher 20 Cent) kosten künftig 25 Cent. A3-Kopien in schwarz-weiß (bisher 15 Cent) und farbig (30 Cent) kosten künftig 1 Euro.