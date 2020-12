Kornwestheim Kornwestheim: 63 Menschen akut infiziert

Kreisweit sind derzeit mindestens 1508 Menschen akut infiziert (ebenfalls Stand 15. Dezember, 16 Uhr), bei bisher registrierten 11 331 Fällen insgesamt. Verstorben sind bislang im Landkreis Ludwigsburg an und mit Corona 172 Menschen, zwei mehr als am Vortag. Als wieder genesen gelten 9651 Menschen im Landkreis Ludwigsburg, das sind 154 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz (neue Fälle in einer Woche pro 100 000 Einwohner) liegt derzeit im Landkreis Ludwigsburg bei 173,9.