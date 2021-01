Kornwestheim Kornwestheim-App geht an den Start

Kornwestheim - Lange wurde der Launch aufgeschoben, jetzt ist es soweit: Dieser Tage stellte die Oberbürgermeisterin Ursula Keck die neue App der Stadt Kornwestheim vor. Die Smartphone-App ist der dritte und letzte Teil einer ausführlichen Umgestaltungskampagne, während der bereits die städtische Website übersichtlicher und, so das Ziel, nutzerfreundlicher gestaltet wurden. Auch das Logo der Stadt Kornwestheim wurde in diesem Zuge modernisiert. Da Menschen schon seit Jahren digitale Tools in ihren Alltag integriert haben, will auch die Stadtverwaltung nicht nur mit eigenen Angebot vertreten sein, sondern stellt es immer wieder auf den Prüfstand.