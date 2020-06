Kornwestheim Kornwestheim-App ist bald verfügbar

Erstmals wurde an einer städtischen App gearbeitet. Darin sollen Infos kurz und kompakt dargestellt werden. Zu finden sind dort beispielsweise Veranstaltungshinweise, nützliche Kontakte und Adresse, eine Karte mit Stadtrundgang und Pressemitteilungen der Stadt. Als ganz neue und zusätzliche Funktion soll darin ein Mängel- und Schadensmelder integriert sein – sozusagen die digitale Version der „Blauen Karte“. Wem in der Stadt etwas auffällt, um das sich die Verwaltung kümmern sollte, kann über die App künftig ein Foto, GPS-Daten und andere Angaben ans Rathaus versenden. Dann wird das Anliegen geprüft. „Derzeit befinden wir uns mit der App auf der Zielgeraden“, erklärt Stadtsprecherin Caroline Schaal. In den nächsten ein bis zwei Monaten soll die Anwendung fürs Smartphone in den gängigen App-Stores von Apple und Google verfügbar sein.