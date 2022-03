Kornwestheim Kornwestheim blüht auf

Kornwestheim blüht am Wochenende auf – und einen großen Anteil daran haben Schülerinnen und Schüler der Silcherschule und der Philipp-Matthäus-Hahn-Schule. Sie haben gemeinsam mit ihren Lehrkräften Bienen und Blumen aus Holz gestaltet und Steine bemalt. Am Freitagvormittag wurde damit sodann der Bereich um den Holzgrundplatz liebevoll verschönert. Die Innenstadt soll nun an diesem Wochenende in besonderem Maße zum Verweilen einladen. Einerseits öffnet noch an diesem Samstag (12 bis 22 Uhr) und am Sonntag (11 bis 18 Uhr) die Street Food Fiesta ihre Pforten mit Gerichten aus verschiedenen Ländern. Andererseits findet der erste Kornwestheimer Frühlingsmarkt jeweils von 11 bis 20 Uhr statt. 15 Marktbeschicker bieten hier allerlei an – Kunsthandwerk, Schmuck, Dekorationsartikel, Kissen, Seifen und vieles mehr.