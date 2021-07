Kornwestheim Kornwestheim: Die Mieten steigen weiter

Kornwestheim hat dennoch einige Dinge beschlossen, um die Situation in der Kommune etwas herunterzukühlen, so gut das eben geht. Die wichtigste ist wohl die so genannte Sozialbindung bei Bauprojekten in der Stadt. 30 Prozent des Wohnraums in Neubauten darf demnach, so sieht es ein Votum des Gemeinderates vor, über einen Zeitraum von 15 Jahren maximal zur ortsüblichen Vergleichsmiete vermietet werden – eben jenen 9,12 Euro. Der Beschluss ist noch nicht alt, zuletzt aktualisiert wurde er 2019. Allerdings greift er so langsam, wie Güthler sagt. So würden etwa gerade die Vonovia-Erweiterungen gebaut, die derartigen günstigen Wohnraum beinhalten. In der Rosensteinstraße, wo die Wüstenrot Haus- und Städtebau jüngst aktiv war, sind bereits Mieter unter den kommunal gedeckelten Konditionen eingezogen. „Wir vermitteln über die Liste der Städtische Wohnbau“, sagt Güthler. So gewährleiste die Stadt, dass Menschen den günstigen Wohnraum erhalten, die ihn auch benötigen (und einen entsprechenden Wohnberechtigungsschein haben).