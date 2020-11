Die Geschwindigkeitsbegrenzung im innerstädtischen Bereich dient in erster Linie dazu den Lärm zu reduzieren. Gleichzeitig verspreche man sich davon „einen attraktiveren Radverkehr und eine höhere Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Kornwestheim. „Städtebauliches Verkehrskonzept zur Neuausrichtung des hierarchischen Verkehrsnetzes in Kornwestheim“ – so lautet der etwas sperrig klingende Arbeitstitel für dieses umfassende Projekt, das der Gemeinderat vor der Sommerpause verabschiedet hat und das nun in die Realität umgesetzt wird. Vorangegangen waren nicht nur intensive Beratungen, sondern auch ein längerer Planungs- und Abstimmungsprozess mit dem Regierungspräsidium Stuttgart. Darüber hinaus hatte ein Fachplanungsbüro das von der Stadt Kornwestheim vorgelegte Konzept eingehend überprüft.