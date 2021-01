Kornwestheim Kornwestheim, eine Kugel

Da er nicht nur Hochzeiten und Menschen allgemein fotografiere, sondern auch Landschaften, biete sich speziell die Landschaftsfotografie grundsätzlich dafür an, in der 360-Grad-Ansicht abgelichtet zu werden. „So kann bei Bedarf immer ein Kugelpanorama erstellt werden, außerdem kann man bestimmte Fotos aus einer Reihe für ein normales Panorama-Foto auswählen.“ 360-Grad-Fotos könnten auch für virtuelle Rundgänge in Gebäuden genutzt werden. Hierfür werde jedoch eine weitere Software benötigt – genau wie für das sehenswerte Kugelformat, in das er den Kornwestheimer Marktplatz gesteckt hat.