Kornwestheim Kornwestheim für andere Städte opfern?

Auch die beiden von der Bahn ins Gespräch gebrachten Alternativen bergen Risiken in sich. Und sie erfordern beide ein zweites Fahrzeug für den Betrieb der Schusterbahn, was die Kosten in die Höhe treibt. Ein Blick auf die beiden Varianten: Bei der Verbindung Bietigheim – Esslingen drohen, so kündigt die Bahn an, wegen der hohen Streckenbelegung immer wieder Verspätungen. Auf ihrer kurzen Strecke muss sich die Schusterbahn die Gleise mit S-Bahn, Regional-, Fern- und Güterverkehr teilen. Die Bahn formuliert es so: „Es sind Risiken für einen stabilen Betriebsablauf erkennbar.“ Wie groß die Gefahren sind, müsste eine zusätzliche „eisenbahnbetriebswissenschaftliche Untersuchung“ ergeben. Die DB geht auch nicht davon aus, dass die Schusterbahn den ganzen Tag durchgehend im Takt fahren kann. Abweichungen dürften erforderlich sein, heißt es in der Betriebsprogrammstudie, um Konflikten mit dem Güterverkehr und Einzelzügen des Fern- und Regionalverkehrs aus dem Wege zu gehen.