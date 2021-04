Kornwestheim

Die Kirchenglocken läuteten am Nachmittag, die Flaggen vor den öffentlichen Gebäuden wehten auf halbmast, Möglichkeiten zum Gespräch mit einem Seelsorger gab es in der Johanneskirche: Auch Kornwestheim gedachte am Sonntag der Coronatoten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte zum bundesweiten Gedenktag aufgerufen. Erinnert werden soll an die bisher etwa 80 000 Menschen in Deutschland, die an einer Corona-Infektion gestorben sind. Es solle den Hinterbliebenen eine Stimme gegeben und in Würde Abschied von den Toten genommen werden, sagte Steinmeier in einem Zeitungsinterview. Im Landkreis Ludwigsburg sind seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr 441 Menschen gestorben, die sich mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Foto: Christine Biesinger