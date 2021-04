Kornwestheim Kornwestheim ist kein Punktelieferant

Kornwestheim dürfte, weil’s eine der Städte ist, in denen besonders viele MSC-Mitglieder leben, also nicht zum Punktelieferanten werden. Die Sieger können ihre Preise am Ende bei Peter Hilcher in der Werkstatt in Bietigheim-Bissingen abholen. „Damit“, sagt der Vorsitzende, „gibt es wenigstens ab und zu mal Kontakte.“