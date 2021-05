Kornwestheim - Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist auch in Kornwestheim stark gefallen. Nachdem sie zwischenzeitlich deutlich über dem Durchschnitt im Landkreis lag, habe sie sich nun fast an die Werte rund um Ludwigsburg angeglichen, teilte die Stadtverwaltung auf Nachfrage mit. Im Landkreis Ludwigsburg lag die Sieben-Tage-Inzidenz (neue Fälle in einer Woche pro 100 000 Einwohner) mit Stand Freitagnachmittag bei 113,3 und ging damit um die Zahl 16 im Verhältnis zum Vortag zurück. Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gab es landkreisweit 477, bei einer Gesamtzahl von 25 371 bestätigten Fällen und insgesamt 1453 aktuell Infizierten. In Kornwestheim liegt die Zahl der akut Infizierten mit Stand Freitagnachmittag bei 94, insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 1883 registrierte Fälle in der Stadt.