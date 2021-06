Kornwestheim - Die Organisatoren der Open-Air-Reihe „Kornwestheim rockt“ haben weitere Bands bekannt gegeben, die in den Sommerferien auf die Bühne am Marktplatz treten sollen. Am Dienstag, 10. August, wird demnach die Coldplay-Tribute-Band „Viva la Vida“ spielen, am 17. August werden die „Cosmic Banditos“ mit Songs von Pink Floyd das Publikum in Kornwestheims unterhalten. Bereits bekannt war, dass am 3. August die Rolling-Stones-Tribute-Band „Bigger Bang“ auftreten soll. Die Gruppen, die an den weiteren beiden Konzert-Dienstagen spielen sollen, will Johannes Leichtle von der Konzertagentur bankett plus in den kommenden Wochen bekannt geben. Lange war unklar, ob „Kornwestheim rockt“ 2021 stattfinden kann, 2020 war die beliebte Konzert-Reihe bereits wegen der Coronapandemie ausgefallen. Mitte Juni hatten Leichtle und sein Team jedoch mitgeteilt, dass sie die Veranstaltungen 2021 wieder anbieten wollen. Man sei in guten Gesprächen hierzu mit der Stadt, zuversichtlich, dass die Pandemiesituation „Kornwestheim rockt“ in diesem Jahr erlauben werde und sei deswegen in die Planung eingestiegen, so Leichtle. Mit im Boot ist übrigens auch in diesem Jahr wieder unser Verlag: Die Kornwestheimer Zeitung ist offizieller Medienpartner für „Kornwestheim rockt“. (pme) Foto: z