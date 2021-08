Kornwestheim AC/DC unterm Rathausturm

Kornwestheim - Wenn Matthias Ehrhardt in seine Schuluniform steigt, geht’s rund. Der Gitarrist der AC/DC-Tributeband The Jack weiß über das Original genau Bescheid, was auch die Besucher des Kornwestheim-rockt-Gigs an diesem Dienstagabend goutieren dürften. Dann gibt es erdigen Geradeaus-Rock, bei dem die Haare geschüttelt und die Fäuste in den Himmel gereckt werden dürfen.