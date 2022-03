Kornwestheim Kornwestheim ruft das Müll-Fasten aus

Der OB ist es wichtig, dass der Müll – wo immer er auch hingeworfen wird – möglichst schnell wieder verschwindet. Denn es gibt die Erfahrung: Wo sich erst einmal Unrat ansammelt, folgt ganz schnell weiterer Abfall. Was man alles tun kann, um erst überhaupt keinen Müll entstehen zu lassen und wie man ihn am besten entsorgt, darüber will die Stadt in den kommenden sieben Wochen auf ihrer Facebook-Seite (www.facebook.com/stadt.kornwestheim) informieren.

Unrat-Exxe: Yvonne Bauer krauchte durchs Gebüsch

Derweil die Stadt das Müll-Fasten symbolisch einläutete, krauchte Yvonne Bauer, in Kornwestheim auch bekannt auch als Unrat-Exxe, durchs Gebüsch und zog eine Matratze hervor. Sie hat ihren Aktionsradius mittlerweile erweitert und sammelt auch in Grünflächen abseits der Wege Müll auf. Im Gewerbegebiet Nord entdeckte sie sage und schreibe 70 Autoreifen, die jemand in der Landschaft entsorgt hat. Sie sind nicht mehr ganz taufrisch: „Made in Yugoslavia“ steht auf den Reifen. . . Weil sich der Sperrmüll, den Yvonne Bauer zusammen mit Freunden aus dem Grün fischt, teilweise auf Bahngelände befindet, steht ihr ein Container zur Verfügung, in den sie den Schutt kippen können.

Warum entsorgen die Menschen einfach so ihren Müll, schmeißen Pappbecher auf den Gehweg oder schnippen Zigarettenkippen weg? Schlechte Erziehung, mutmaßen die Vertreter der Fasnetvereine, die der Unrat-Exxe Respekt zollten vor dem, was sie leistet.