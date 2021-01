Kornwestheim Kornwestheim ruft jährlichen Malwettbewerb aus

Bilder im DIN A4- oder DIN A3-Format

Der Kreativität sollen beim Malen keine Grenzen gesetzt werden, lediglich um das Thema Sommerferien soll es bei den Kunstwerken gehen. Die Bilder können im DIN A4- oder DIN A3-Format eingereicht werden. Mit Name, Alter und Adresse versehen können Kinder ihre Bilder am Haupteingang des Rathauses zu Händen der Abteilung Jugend an Frau Tanja Solander-Popovic abgeben. Alternativ nimmt die Stadt auch Einsendungen im JPEG- oder PDF-Format an Tanja_Solander-Popovic@kornwestheim.de entgegen. Der Einsendeschluss ist Freitag, der 5. Februar. (she) Foto: Sima Ghazah