Kornwestheim Kornwestheim soll endlich wieder rocken

Los gehen soll es nach Leichtles Plan jedenfalls am Dienstag, 3. August, Einlass um 18 Uhr, Bühne frei um 18.30 Uhr. Die erste Band steht bereits fest: Die Formation Bigger Bang soll aufspielen. Für die Rolling-Stones-Tribute-Band aus der Region wäre es der erste Auftritt seit fast einem Jahr. Bandleader und Sänger Uli Heinzle berichtet: „Wir freuen uns schon sehr darauf, wieder auf der Bühne zu stehen und üben bereits kräftig.“ Die Fans in Kornwestheim dürften sich auf „ein authentisches Rolling-Stones-Gefühl“ freuen und auf eine Menge ewiger Klassiker wie „Satisfaction“, „Paint it black“ oder „Jumpin’ Jack Flash“. Die weiteren Bands will Leichtle zeitnah bekannt geben. Teilweise ist er noch in Gesprächen, aber eines ist klar und anders als in den vergangenen Kornwestheim-rockt-Jahren: Diesmal bucht Johannes Leichtle keine Bands, die einen weiten Anfahrtsweg auf sich nehmen müssen. So spart er Kosten und minimiert das Risiko.