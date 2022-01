Kornwestheim Kornwestheim soll wieder rocken

Allerdings, so sagt der Organisator, hänge das auch von der pandemischen Lage im Sommer ab. Auch, ob Kornwestheim rockt 2022 wieder ohne Eintritt auskommt, kann er nicht sagen. Nachdem die Konzertreihe 2020 ganz ausgefallen war, hatte Leichtle im vergangenen Sommer 2021 ein neues Konzept ersonnen: Um den Einlass effektiv zu gestalten und Unkosten zu decken, hatten die Konzerte Eintritt gekostet, das Gelände war eingezäunt, die Besucher mussten sitzen. „Wir müssen abwarten, wie genau wir die Konzerte in diesem Jahr gestalten können“, so der Eventmanager. Klar ist aber: Er will durchziehen. „Auch wenn 2021 finanziell schwierig war, hat uns der Zuspruch des Publikums doch sehr bestärkt“, berichtet Leichtle. Er hofft, zumindest einige Wochen vor den Konzerten Klarheit darüber zu haben, wie Kornwestheim rockt 2022 genau ablaufen wird. „Wir sind hierzu in engem Austausch mit dem städtischen Ordnungsamt“, sagt Leichtle.