Bereits in eineinhalb Wochen wird es demnach eine Vollsperrung der Bundesstraße in Richtung Ludwigsburg und eine halbseitige Sperrung in Richtung Stuttgart geben – und zwar vom 20. März am Abend bis zum 23. März am Morgen. Der Verkehr Richtung Ludwigsburg soll großräumig über B 10 und die Autobahn umgeleitet werden.