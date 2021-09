Kornwestheim Kornwestheim sucht Solarpioniere

Lesen Sie aus unserem Angebot: Interesse an Förderung ist groß

Von Anträgen und Förderungen können die gesuchten Solarpioniere mit Sicherheit so einiges erzählen. „Ich gehe davon aus, dass die ersten Photovoltaikanlagen aus dem Jahr 1999 oder 2000 stammen“, vermutet Cordula Wohnhas, „bei der Solarthermie dürften die Anlagen noch älter sein.“ Die Besitzer der ältesten Anlagen gewinnen City-, Restaurant- oder K-Gutscheine.

Für das Gewinnspiel sind zahlreiche Angaben notwendig

Beim Gewinnspiel überlässt die Stadt nichts dem Zufall. Wer mitmacht, muss das Alter seiner Anlage über Rechnungsunterlagen nachweisen. Zudem braucht es weitere Angaben: die Leistung der Anlage, die Größe in Quadratmetern, den Stromertrag, wenn vorhanden den Solarthermieertrag sowie, wenn vorhanden, ein Foto der Anlage.

Dass es in Sachen Solarstrom in Kornwestheim noch Luft nach oben gibt, veranschaulicht Cordula Wohnhas. Sie sagt: „9,2 Prozent des Stroms, der in Deutschland von erneuerbaren Energiequellen stammt, kommt von der Photovoltaik.“ Darin eingerechnet seien auch große Solarparks. „In Kornwestheim stehen wir jetzt gerade bei 1,5 Prozent Photovoltaik-Strom“, sagt Wohnhas, „da ist also noch Potenzial da.“

Aber zunächst will die Stadt die Solar-Altvorderen ins Rampenlicht rücken – und so möglicherweise neue Impulse schaffen.

Engagement und Ansprechpartner

Energiewendetage

In Zeiten vor Corona hat sich die Stadt Kornwestheim noch stärker bei den Energiewendetagen ins Zeug gelegt, es gab einen Familientag, auch das Thema Mobilität stand schon im Vordergrund. Wenn die Pandemie einmal überstanden ist, soll es auch wieder mehr Aktionen geben. Dieses Jahr bleibt es allerdings beim gemeinsamen Stand mit der Ludwigsburger Energieagentur (Lea).

Teilnahme

Wer sich und seine private Solaranlage bei der Stadt Kornwestheim vorstellen möchte, wendet sich mit detaillierten Angaben per E-Mail an klimaschutz@kornwestheim.de oder per Post an die Stadt Kornwestheim, Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz, Jakob-Sigle-Platz 1, 70806 Kornwestheim. Pro Gebäude und Haushalt darf nur eine Anlage angemeldet werden. Rückfragen gehen ebenfalls an die Stabsstelle, am besten telefonisch an 0 71 54/ 2 02 83 72. Teilnahmeschluss ist der 31. Oktober 2021.