Kornwestheim Kornwestheim surft noch schneller

Kornwestheim - Die weißen Flecken auf der Kornwestheimer Internetlandkarte sind Geschichte, die letzten weißen Tupfer werden es bald sein. In den vergangenen acht Monaten haben die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) jene Gewerbegebiete in der Stadt, in denen es noch an Breitband-Internet fehlte, mit einem Glasfasernetz durchzogen – darunter das Wilkin-Areal samt Moldengraben sowie Ost-Enzstraße im (Nord-)osten, die Gebiete Holzgrund und am Wasserturm im Westen, und das Kreidler-Gebiet im Südwesten. In dieser Woche laufen, so ist es von den Stadtwerken zu vernehmen, noch einige Restarbeiten. Aber im Großen und Ganzen flitzt es, das Internet, zumindest zu den Firmen, die es haben wollen. Es ist ihnen quasi bis an die Haustür gelegt, allerdings müssen sie die High-Speed-Anschlüsse – wie die Privathaushalte – natürlich buchen und zahlen.