Kornwestheim - Bereits mehr als 400 Kommunen und 30 Landkreise haben sich in Baden-Württemberg angemeldet, um in diesem Jahr beim Stadtradeln in die Pedale zu treten. Ziel ist nicht, möglichst schnell zu fahren, sondern in einem lokal definierten Aktionszeitraum zwischen 1. Mai und 30. September innerhalb von drei Wochen die meisten Menschen zum Mitmachen zu motivieren und im Team möglichst viele Kilometer zu sammeln.