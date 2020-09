Kornwestheim Kornwestheimer baut einfach drauflos

Der Rechtsvertreter des 55-Jährigen, Anwalt Dr. Andreas Sautter, verständigte sich früh mit der Richterin auf einen so genannten Rechtsfolgenausspruch. Dieser beschränkt die Berufungsmöglichkeiten, wird dem Beschuldigten aber positiv ausgelegt. In der Folge ging es dann vor Gericht vor allem um die Fragen der Vorsätzlichkeit und der Schwere des Vergehens. Die Stadt selbst sah wohl Vorsätzlichkeit als gegeben an, auch wenn dies anscheinend im Bußgeldbescheid nicht korrekt dokumentiert war, und empfand das Vergehen als „schwer“. Von diesen Bewertungen ist unter anderem abhängig, wie hoch das Bußgeld ausfallen kann.

Dagegen wehrte sich der Anwalt. Hier liege maximal ein mittelschweres Vergehen vor, sagte er und fand sich schnell in einer verwirrenden Debatte mit der Richterin wieder. Im Kern stand dabei nun die Frage im Raum, ob für das Bauvorhaben, für das auch ein Parkplatz verlegt werden musste, eine „Befreiung“ – quasi eine Extraerlaubnis der Stadt – notwendig war oder nicht. Falls nicht, so die Argumentation des Anwalts, wäre die Schuld seines Mandanten niedriger zu bewerten. Er wollte auch Informationen haben, dass keine solche Befreiung nötig gewesen sei. Das mochte die Richterin nicht glauben, immerhin befinde sich das Gebiet in einer Bauverbotszone, in der ohne Befreiung nichts gebaut werden dürfe – nach dem genannten Anruf behielt sie recht.

Als „schwer“ bewertete sie das Vergehen weiterhin. Dass der 55 Jahre alte Kaufmann am Ende doch weniger zahlen musste, hing damit zusammen, dass ihm „Fahrlässigkeit“ zugestanden wurde und vor allem auch an seinen persönlichen Verhältnissen. Er muss zwei erwachsene Kinder mit versorgen, hat Schulden abzutragen und wegen der Corona-Krise ist sein Job gefährdet. Der Mann akzeptierte das Urteil. „Ist ok“, sagte er zum Schluss.