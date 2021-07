„Gerade in Zeiten der Veränderung besinnen wir uns umso mehr auf beständige Werte und lieb gewonnene Traditionen, die unseren Alltag festigen und unser Miteinander stärken“, so Schulleiter Wolfgang Ulshöfer. Deshalb freue es ihn, die Verabschiedung gemeinsam feiern zu können. In Anspielung an die wechselhaften Ergebnisse der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM ging Ulshöfer auf den Umgang mit Erfolgserlebnissen und Niederlagen im Alltag ein. „Um Durststrecken durchstehen zu können, braucht es Mut und Hoffnung und das Vertrauen, dass sich eine Situation auch zum Guten wenden kann. Heute steht allerdings die Freude über Ihren erfolgreichen Abschluss im Vordergrund.“