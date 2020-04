Zum einen kommt eine Gemeinderatssitzung in Vollbesetzung inklusive Oberbürgermeisterin, Beigeordnetem und weiterer Verwaltungsmitgliedern und Referenten, auf fast 30 Teilnehmer. Man fürchtet nicht grundlos, dass bei einer solchen Anzahl eine Videokonferenz organisatorisch und technisch an ihre Grenzen stoßen würde. Ein weiterer Grund für die physische Sitzung hat sich nun außerdem herauskristallisiert: Mittlerweile hat das baden-württembergische Innenministerium noch einmal mit Bezug auf die Gemeindeordnung herausgestellt, dass die Beschlüsse der Stadträte in Videokonferenzen aktuell nicht rechtsgültig sind. Zwar hat sich die Stadt Kornwestheim schon bei den Ausschüssen die Entscheidungen noch einmal in weiser Voraussicht per Umlaufbeschluss bestätigen lassen. Aber hier ist mittlerweile klar: Rechtsgültig sind auch diese Beschlüsse nur bei Einstimmigkeit.