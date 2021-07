Kornwestheim - Der aus Kornwestheim stammende Rapper und Produzent Markus Winter, auch bekannt als „Maeckes“, ist nun auch als Schauspieler aktiv. Ab sofort ist er in der Serie „Deadlines“ zu sehen, die über die ZDF-Mediathek abgerufen werden kann; ab Dienstag, 13. Juli, laufen die Folgen zudem abends um 23.15 Uhr auf ZDFNeo. In „Deadlines“ spielt Maeckes Marek, den Langzeitfreund von Lena, einer der vier sogenannten Goldstein Girls. Die Serie erzählt von diesen vier Freundinnen und ihrer Verbundenheit – mit all ihren Abgründen, Widersprüchen und absurdesten Momenten, wie es in der Ankündigung heißt.