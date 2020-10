Kornwestheim Kornwestheimer Stücke im Filmpuzzle

Kornwestheim - Ruhrpottcharme in Kornwestheim – gibt es das wirklich? Geht es nach den beiden Regisseuren Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch, dann hat auch die 33 000-Einwohner-Stadt zwischen Stuttgart und Ludwigsburg ein Herz aus Kohle und Stahl. Nun ist Kornwestheim gewiss kein Duisburg, Essen oder Bochum. Aber zumindest ein paar Fleckchen erinnern offenbar tatsächlich an Bude, Arbeitersiedlung und Industriekultur. An Kappes, Kokolores oder „Hömma!“. Khaet und Paatzsch, beide 29 Jahre alt, sind unter anderem in der Bolzstraße, nahe des Ratiobaus im Osten Kornwestheims und auch an der Philipp-Matthäus-Hahn-Gemeinschaftsschule fündig geworden. Gesucht hat das Duo, ergänzt um den Kameramann Nikolaus Schreiber, nach Drehorten für ihren Kurzfilm „Masel Tov Cocktail“.