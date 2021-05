Kornwestheim Kornwestheimer Tage erneut abgesagt

Kornwestheim - Gerade als im Land so etwas wie Hoffnung aufkeimt, fällt in der Vollversammlung des Stadtausschusses für Sport und Kultur die Entscheidung: Aufgrund der Corona-Pandemie werden auch in diesem Jahr die Kornwestheimer Tage abgesagt. Am 12. und 13. Juni hätten sich bei der 49. Ausgabe der Salamander-Stadtpark und der Marktplatz in ein buntes Festgelände verwandeln sollen, mit Ständen, Bühnen, kulinarischen Köstlichkeiten und verschiedenen anderen Aktionen. Daraus wird in diesem Jahr abermals nichts. Schon im Jahr 2020 hatten die Kornwestheimer Tage coronabedingt nicht stattfinden können. Und auch der für September dieses Jahres geplante Ausweichtermin ist gestrichen.