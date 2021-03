Kornwestheim Kornwestheimer Tage im September?

Musik- und Gartenfest

Für das Fest im Grünen am Oßweiler Weg fällt die Entscheidung voraussichtlich Mitte Mai. „Dann sind es noch acht Wochen hin, so könnten wir noch planen“, sagt Michael Meyle, Vorsitzender der Städtischen Orchester, die das Fest gemeinsam mit dem Liederkranz organisieren. Ob es klappt, sieht Meyle indes derzeit kritisch. „Eine Möglichkeit wäre, als Alternative unser Essen, das einen guten Ruf genießt, zum Abholen anzubieten – also 2go.“ Damit würde man den Menschen noch etwas Gartenfestatmosphäre bieten und die Vereinskassen aufbessern. „Das müssten wir allerdings noch in den Vereinen abstimmen“, so Meyle.