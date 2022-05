Viele haben richtig Lust, sich wieder zu präsentieren

Richtig Lust, sich zu präsentieren, haben beispielsweise die Städtischen Orchester Kornwestheim. Sie lassen für den offiziellen Fassanstich (um 16 Uhr) und schon vor diesem die Formation „KornBrass“ auf dem Marktplatz aufspielen. Weitere musikalische Höhepunkte: Die Junior- und die Schulband des Ernst-Sigle-Gymnasiums spielen um 16.30 Uhr, die Jazz-Combo der Musikschule um 18.15 Uhr. Am Samstagabend findet die Karaoke-Party auf der Showbühne der Städtischen Orchester statt, wo auch am Sonntagmorgen am Stand der Auftritt der BigBand der Reservisten Baden-Württemberg von 11.30 bis 14 Uhr den Frühschoppen begleitet und um 15 Uhr am Sonntag das Große Blasorchester aufspielt.