Kornwestheim Kornwestheimer Wirte appellieren: „Vergesst uns nicht!“

„Wir haben vier Monate umgebaut und hatten dann drei Monate geöffnet. Dann kam der Shutdown“, berichtet zum Beispiel Alexander Beck vom Restaurant Luna. Speisen zum Mitnehmen funktionieren in seinem Etablissement nicht. „Wir haben nur zwei Tage in der Woche geöffnet“, sagt er, gibt sich aber dennoch kämpferisch: „Wir halten durch!“ Auch Cemile Kaymanli hatte noch gar keine richtige Gelegenheit, sich in ihrem Lokal einzugrooven. Im Januar hat sie mit ihrem Mann das Restaurant Matchpoint beim TCK übernommen. „Und im März mussten wir schon wieder schließen“, sagt sie, „wir waren gerade dabei, uns einen Namen zu machen.“ Farshid Kalantari ist der Vermieter von „Wurst & Durst“ am Bahnhofsplatz, das sein Bruder Babak betreibt. Er weiß: „Momentan werden dort vielleicht ein Fünftel bis ein Viertel der normalen Umsätze erwirtschaftet.“ Von den fünf Mitarbeitern sei bislang noch keiner entlassen worden, in Kurzarbeit seien jedoch alle. Dem Lokal bleibt, wie vielen anderen auch, derzeit nur der Liefer- und Mitnahmeservice. „Wir arbeiten da auch mit Lieferando zusammen“, berichtet Farshid Kalantari.