Kornwestheim Kostenlose PCR-Tests für Schüler

Kornwestheim - Schnelltests gehören für Schülerinnen und Schüler, für die Lehrkräfte und auch für die Beschäftigten in Kitas mittlerweile zum Alltag. Doch was ist zu tun, wenn jemand positiv auf das Coronavirus getestet worden ist? Ab sofort können in diesen Fällen die Beschäftigten der Kornwestheimer Schulen, der Kindertageseinrichtungen sowie die Kinder und Jugendlichen kostenlos einen PCR-Test machen lassen. Es sei ihr gelungen, eine Kooperationsvereinbarung mit einem Unternehmen aus Stuttgart zu schließen, das aktuell PCR-Schnelltestzentren in Gerlingen und Schwieberdingen betreibt, so informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.