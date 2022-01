Kornwestheim Koyutürk über soziale Projekte

Auf wie viel Geld können die Ideengeber hoffen?

Wir haben einen Fördertopf von 15 000 Euro, das wären bei maximal zehn Projekten 1500 Euro für jedes. Das Geld ist sowohl für Sachmittel als auch für Personal gedacht.

Welche Ideen sind im vergangenen Jahr umgesetzt worden?

Das Töpfern für Jung und Alt zum Beispiel, das hat etwas Anlaufzeit gebraucht, ist im zweiten Halbjahr aber sehr gut angenommen worden. Es gab außerdem einen Arabischkurs für geflüchtete Kinder. Das Projekt hat mir gefallen, weil es einfach ein wichtiger Aspekt ist, die Muttersprache zu fördern. Die Kinder fangen hier mit einer neuen Sprache an und es läuft auch super mit Deutsch, aber dann hapert es an der Muttersprache. Die Dozentin hat die Kurse auch online angeboten, das hat gut funktioniert. Und es hat sich ein Theaterworkshop entwickelt. Mir persönlich hat das Thema Theater im Kornwestheimer Vereinsleben immer ein bisschen gefehlt. Zielgruppe waren zunächst Senioren. Es ist echt spannend zu sehen, wie sie schauspielerisch aktiv werden. Der nächste Schritt wäre nun, die Angebote generationsübergreifend zu gestalten. Ich glaube, das wird sich richtig gut weiterentwickeln; damit könnten wir in der Seniorenarbeit den nächsten Akzent setzen.

Inwiefern passt es zur Stadt Kornwestheim, dass sie jährlich solche Projekte unterstützt?

Ich glaube, das ist gerade auch mit der neuen Stabsstelle „Soziales und Teilhabe“ eine runde Sache. Damit wird das bürgerschaftliche Engagement gefördert und wir holen Menschen ab, die schon hier leben, aber auch die, die neu hier sind, egal ob jung oder alt.

Gibt es ein Projekt, das Sie gerne einmal unter den eingereichten Ideen finden würden?

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, wären es weitere Projekte für den Bildungsbereich. Gerade in Coronazeiten benötigen Schüler zum Lernen entsprechende Lernangebote.

Noch bis Montag, 31. Januar, können Ideen für soziale Projekte bei der Stadt eingereicht werden. Dafür kann auf der Internetseite www.kornwestheim.de ein Vordruck für einen Projektantrag heruntergeladen werden. Diesen kann man einfach ausfüllen und per E-Mail an Kadir Koyutürk schicken: kadir.koyutuerk@kornwestheim.de