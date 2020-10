Kornwestheim - Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in der Kornwestheimer Neckarstraße hat sich am Montagmorgen ein 63-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Vermutlich wegen des Bedienungsfehlers eines 59 Jahre alten Arbeiters stürzte gegen 8.15 Uhr auf der Baustelle ein Kleinkran um und traf den 63-Jährigen am Kopf. Zur Bergung des Verletzten war die Freiwillige Feuerwehr Kornwestheim mit elf Einsatzkräften vor Ort. Der Mann wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen den 59-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.