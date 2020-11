Kornwestheim - Auch die Reservistenkameradschaft Kornwestheim hat den Volkstrauertag genutzt, um am Ehrenmal auf dem Friedhof mit einem Kranz an die Opfer von Krieg und Gewalt zu erinnern. Zur Ehrentafel AA5, die für die in Kornwestheim stationierte Aufklärungsabteilung angelegt worden ist, brachten die Vorstandsmitglieder der Reservistenkameradschaft ein Blumenbukett. Große Gedenkfeiern fanden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt.